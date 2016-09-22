職棒延至12局分勝負 義大勝統一

比賽打到延長賽11局上，統一羅國龍擊出本場第三隻全壘打。（黃國峰攝）

11局下，義大高國輝還以顏色，擊出2分全壘打，再度平手。（黃國峰攝）

比賽打到延長賽11局下雙方平手，義大陳凱倫飛撲本壘，可惜晚一步。（黃國峰攝）

12局下，最終以再見保送，義大贏得這場比賽，打者高國輝比出勝利手勢。（黃國峰攝）

12局下，最終以再見保送打者高國輝，義大贏得這場比賽，隊友們興奮向高國輝潑水。（黃國峰攝）

比賽打到延長賽11局上，統一羅國龍擊出本場第三隻全壘打。12局下，最終以再見保送打者高國輝，義大贏得這場比賽。

(中時)