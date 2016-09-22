越南國會：越南將延後批准TPP

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一名越南國會議員今天表示，越南將延後批准跨太平洋夥伴協定（TPP），會等到美國總統大選之後再說。這是這項大型的貿易協定遭到的最新打擊。

法新社報導，美國國會議員懷疑總統歐巴馬簽署這項12國大型貿易協定能否獲得實質支持，甚或付諸表決，TPP在今年獲美國批准的前景已暗淡。

而兩大美國總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）和川普（Donald Trump），都表態反對TPP。

越南本想藉占世界經濟規模40%的TPP來提升經濟，據越南政府官方網站，該國原來設定的目標是7月批准。

但越南一名國民大會議員今天卻告訴媒體，TPP將不會在10月20日開始到11月中旬的國會新會期中討論。

越南議員楊忠國（Dung Trung Quoc，音譯）說：「此間重要的是，找出適當的時機討論及批准TPP。每個人都知道美國才是TPP裡最重要的成員，而美國正值大選期間，因此越南暫緩討論TPP是再正常不過的事。」

越南國民大會的官網也確認延後批准TPP。1050921

(中央社)