新北市議員遭檢舉關說涉貪 士林地檢署漏夜偵訊

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士林地檢署日前接獲檢舉民眾檢舉，指稱新北市廖姓議員涉嫌關說，要求公務機關對於拆除違建，針對特定人士放水，檢方指揮廉政署約談新北市廖姓議員，以及相關人等到案說明，目前還在偵訊當中。

檢方指揮廉政署，傳喚相關人等到案說明，廉政署晚間8點多，分成3批陸續將將相關人移送地檢署，由檢察官王碧霞複訊廖姓議員，以及7到9名相關涉案人，漏夜訊問後將以貪汙治罪條例偵辦。

(中時)