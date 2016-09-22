延長賽全看高國輝 義大1分險勝統一

中職統一與義大之戰，雙方纏鬥至延長賽，義大靠高國輝11局下的個人本季第30轟追平，12下再靠他選到的再見保送，以9比8驚險拿下勝利。

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊與義大犀牛隊的比賽在台中洲際棒球場進行，賽前義大在近10戰拿下8勝，看得出近況極佳。

氣勢如虹的義大在此役也首開紀錄，1、2兩局各攻下1分，以2比0領先統一。

統一雖在3上攻得2分扳平戰局，義大在3下立刻追加3分，再以5比2要回領先。

4局雙方各下1城後，義大仍以6比3領先3分。

但統一在7、8、9局各添1分，讓雙方在9局打完以6比6戰成平手，比賽也進入延長。

11局上統一的羅國龍揮出中外野方向全壘打，下一棒的陳鏞基獲保送，兩出局後代打的蘇智傑揮出帶有打點安打，統一這個半局添得2分，取得8比6領先。

沒讓統一高興太久，義大的林益全在11下1出局後敲出安打上壘，下1棒的高國輝隨即揮出兩分砲，讓義大以8比8追平統一。

比賽延長到12局下半，胡金龍、林哲瑄敲安，林益全獲保送，義大在兩出局後攻佔滿壘，接著高國輝再選到保送，三壘跑者被擠回本壘得分，義大以9比8險勝統一。

義大高國輝今天獲3次保送，並揮出個人本季第30號全壘打，連兩季達30轟里程碑，帶進本場比賽全隊最多的3分打點，獲得本場比賽的最有價值球員（MVP）。1050922

(中央社)