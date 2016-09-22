小布、裘莉離婚 柯瑞：為他倆祈禱

小布、裘莉驚傳離婚，勇士隊明星球員柯瑞說，只能為他倆祈禱了。（美聯社資料照）

好萊塢許多明星與NBA球星私交甚篤，因此好萊塢的風吹草動也常引起球員的關注。這兩天布萊德彼特、安潔莉娜裘莉離婚的消息，對影視娛樂圈而言簡直是天崩地裂，NBA球星難免也感到驚訝！

小布（右）、裘莉這對好萊塢銀色夫妻，20日驚傳已經離婚！（美聯社資料照）

金州勇士隊當家後衞柯瑞21日出現在紐約，並在路邊為球迷簽名、合照，顯得平易近人。媒體發現後立刻被追問他有關「布裘離婚」的感想。

可能是還有行程要跑，柯瑞顯得行色匆匆，一邊簽名一邊說：「哦！不，真的分了嗎？」媒體記者接著說：「是啊！沒人料想得到，你覺得失望嗎？我們能為他們做些什麼呢？」柯瑞回答：「祈禱吧！為他倆祈禱。」然後便轉身走進大樓內。

這是柯瑞簡捷的神回應，看來也是外界唯一能做的事了。

(中時電子報)