圖輯》台灣巨炮陳金鋒的野球人生（上）

陳金鋒是中華隊史上最年輕的第四棒（19歲）以及不動的第四棒，為國家立下許多汗馬功勞。（本報資料照／吳恭銘攝）

「台灣巨炮」陳金鋒18日在桃園球場光榮引退，以他對台灣棒球的貢獻，將來絕對是「台灣棒球名人堂」競技類名人的當然人選。而鋒哥的野球人生除了留給球迷無限的懷念，也值得大家一再回味！

由於鋒哥的野球人生充滿故事，照片數量豐富，本圖輯將分為上、下兩集，先從1990年他隨著善化少棒隊奪得遠東區、LLB威廉波特世界少棒冠軍說起；直到2006年1月以選秀狀元身分，返國加盟中華職棒La new熊隊（現Lamigo桃猿隊）告一段落。

(中時電子報)

1990年7月善化少棒隊贏得遠東區冠軍，前排左2即陳金鋒。（本報資料照／陳炎生翻攝）

1990年8月善化少棒隊贏得LLB威廉波特世界冠軍，後排右1即陳金鋒，當時個子還很矮小。（本報資料照／陳炎生翻攝）

1996年陳金鋒（右）高中畢業加入合庫隊，立即展現過人的打擊天分。（本報資料照／韓同慶攝）

1997年5月台北亞錦賽，陳金鋒（左）以19歲之齡扛下中華隊第四棒，是隊史最年輕的第四棒打者。（本報資料照／吳恭銘攝）

陳金鋒服兵役期間隸屬陸光隊。（本報資料照／姜永年攝）

1998年7月義大利世界棒球錦標賽，陳金鋒在預賽擊出5支全壘打，成為世錦賽第1位台灣「全壘打王」。（本報資料照／游智勝攝）

業餘時期的陳金鋒打擊成績耀眼，在國內比賽奪下許多打擊獎項。（本報資料照／鄭任南攝）

1998年11月曼谷亞運，陳金鋒曾經從道奇隊韓籍投手朴贊浩手中擊出全壘打，震驚了隨隊的道奇球團人員。（本報資料照／亞運採訪團攝）

1999年1月道奇球團在台北舉行記者會，陳金鋒（右）簽約加盟道奇隊。（本報資料照／鄭任南攝）

1999年1月陳金鋒赴美，道奇球團為他舉辦加盟儀式，並正式介紹給媒體認識。（美聯社資料照）

1999年7月陳金鋒（左）參加美國職棒明星賽「未來之星對抗賽」，成為「世界隊」一員。（美聯社資料照）

1999年9月漢城亞錦賽是雪梨奧運的資格賽，陳金鋒（右）與當時效力中職和信鯨隊的哥哥陳連宏（左）都入選中華隊，分別擔任第四、五棒。（本報資料照／林俊安攝）

2001年11月台北世界盃棒球賽，陳金鋒在季軍戰對日本擊出2支全壘打，包辦全部3分打點，使他成為「國民英雄」。（本報資料照／陳怡誠攝）

2001年世棒賽結束後，陳金鋒的大名家喻戶曉。（本報資料照／陳炎生攝）

陳金鋒從2002年起加入道奇3A拉斯維加斯「51區隊」，展現過人的長打火力。（資料照／NIKE提供）

2002年9月中旬陳金鋒終於升上道奇隊大聯盟，成為第1位躋身大聯盟的台灣球員。（美聯社資料照）

2003年11月札幌亞錦賽，陳金鋒擔任第四棒，幫助中華隊取得雅典奧運參賽門票。（本報資料照／蔡明德攝）

2003年12月，時年27歲的陳金鋒（中）與女友林右璇（右）舉行婚禮，完成終身大事。（本報資料照／方瑞洋攝）

2004年8月雅典奧運，陳金鋒曾經從日本隊上原浩治手中揮出3分全壘打。（本報資料照／陳怡誠攝）

2005年7月陳金鋒終於擊出大聯盟生涯第1支安打，並且帶有2分打點，大聯盟生涯19打數2安、打擊率0.091。（美聯社資料照）

2005年12月底中華職棒新人選秀會，陳金鋒被La new熊隊在首輪第1順位選中，也成了「選秀狀元」。（中央社資料照）