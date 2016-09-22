網購業者推出VIP之夜

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百貨週年慶已提前開打，延燒至網購業者，有業者現推出會員之夜，期望能吸引高消費族群下單，業者預估業績可望成長3成。

樂天市場分析，2015年樂天市場白金會員平均每月購買頻次高達3次，相較於一般會員平均每月1.5次的購買頻次，高出2倍之多，且消費金額佔整年度總營收近3成，展現白金會員驚人的消費力！

樂天市場表示：「分眾行銷已成為電商新趨勢，今年首創白金之夜活動，針對高消費的頂級會員進行精準行銷，除了讓白金會員獨享尊榮感體驗外，亦能強化其他等級會員的購買力，以便升級成白金會員，用新玩法打造出新樂趣，帶給樂天市場會員新型娛樂性體驗，預計此波活動可挑戰業績成長3成以上。」

(旺報)