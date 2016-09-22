風靡日本60年的電位治療器 就是這一台

日本人也瘋狂的電位治療器有助睡眠(達志)

台灣人到日本，甚麼都可以不買，就是不能錯過各種有助健康的小東西，其中有一種電位治療器，號稱「魔法師」，風靡日本60年，就連日本人也瘋狂。

這種電位治療器，對生活壓力大、居家空間小的日本人來說，堪稱是不可或缺的養生保健必備品，在很多日劇中，都能看到這台小機器的身影。

事實上，想要一台跟日本人一模一樣的電位治療器，不必飛到日本去，台灣早就有原裝進口的原廠貨，而且有三種正負電比例變化、搭配全球唯一自動補電位系統，技術品質日本規格，安全又方便，用過的人都說會上癮。

日本人最會發明養生小物，如果連龜毛的日本人都愛用，基本上就很適合台灣人。以電位治療器來說，在日本已有近60年歷史，是非侵入式物理治療。從古早款一直改良、不斷精進，現在早已深入日本一般家庭，不少醫院也提供電位治療器給民眾使用。

現代人忙忙忙，生活作息不正常，大毛病不一定有，小毛病少不了。電位治療器被日本人用來改善睡眠品質、肩膀痠痛、頭痛和便秘，數以百萬計的日本人使用電位治療器後，感覺「奇檬子」整個開花，原本因位這個那個身體不舒爽而下降的生活品質，全部向上提升。

電位治療器又不是神醫，為何能對付生活中的小毛病？原理說穿了很簡單，是透過高電位與負電位產生的電場，作用在人體，使身體正負電回復成正電20％、負電80％的理想恆定狀況。透過電位治療器的調節、平衡、補充人體生物電，可協助強化代謝功能，促進體內酸性物質排除。

日本流行甚麼，台灣很快跟進，電位治療器就是這樣開始被關注，以日本知名的MOVAS為例，在台上市後，簡單的介面設計、安全有用又方便的使用經驗，用過的人都喜歡，口耳相傳下，小小儀器大熱賣。

MOVAS電位治療器有特殊的自動變壓設計，電壓從800V、3000V、6000V到9000V，正負電位三種比例變化等30種功能、專利OVA自動補電位系統，8小時睡眠模式，一般認為有助減輕肩膀酸痛、改善慢性頭痛和慢性便秘，附加的電子針炙筆，還可在全身上下作加強。

你今天累了嗎？試試這一台吧。

(中時電子報)