聯邦快遞於全台7-ELEVEN門市推出「FedEx便利寄」服務

透過「FedEx便利寄」服務，客戶可選擇於任何時段，到任何一家7-ELEVEN門市寄送文件，且毋須繳付額外費用。圖：業者提供

FedEx Corp.旗下附屬公司兼全球最具規模快遞運輸公司之一的聯邦快遞與台灣最大連鎖便利商店7-ELEVEN，宣佈於全台超過5,000家7-ELEVEN門市推出「FedEx便利寄」寄件服務。聯邦快遞授權寄件中心將因此大量擴展到超過6,300個零售服務據點。

「FedEx便利寄」為沒有聯邦快遞帳號的客戶提供簡便的寄件服務。客戶可選擇在任何時間到自己選取的7-ELEVEN據點，寄送以聯邦快遞國際優先快遞服務託運的文件，而且完全不加收費用。此服務只需三個步驟即可完成：

步驟一：到「FedEx便利寄」網站填寫線上空運提單，並取得繳款代碼。

步驟二：在ibon機台輸入繳款代碼，並列印繳款單。

步驟三：到7-ELEVEN櫃台寄送文件及付款。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「聯邦快遞一直致力為客戶帶來便利的服務管道。現在的客戶對靈活度的要求越來越高，我們與7-ELEVEN攜手提升服務方案，正好回應了客戶這方面的需求。透過7-ELEVEN的廣大零售網絡，我們讓客戶在寄送文件及繳付相關託運費用時變得更輕鬆容易。」

7-ELEVEN表示：「根據最新統計數據，7-ELEVEN處理的跨境包裹數量達到年20%的成長，顯見跨境寄取件需求增加的趨勢。繼去年與FedEx合作推出進口包裹到店取貨服務後，7-ELEVEN的便民服務再添一筆，今年加深與FedEx的策略合作關係，提供消費者全新『FedEx 便利寄』出口寄件服務，為超商通路獨家。此項服務免除傳統紙本填寫空運提單，讓寄送文件流程更加簡單便利。消費者可隨時於FedEx網站預約寄件，然後到家裡附近的7-ELEVEN 辦理FedEx寄件服務。」

於2015年，聯邦快遞首次把旗下服務擴展至7-ELEVEN，讓客戶可以到自選的7-ELEVEN據點收取進口貨件[2]；聯邦快遞其後於今年進一步推出「FedEx便利寄」寄送文件服務。客戶現在可於7-ELEVEN收取進口貨件，以及寄送出口文件。

(工商)