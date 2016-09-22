美聯準會維持利率不變 今年仍可能升息

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彭博報導，美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布維持基本利率不變，但表示，今年底前仍有可能升息。這是聯準會連續第6次在會議中決定維持利率不變。

聯邦公開市場委員會（FOMC）今天在經過2天的會議後發表聲明說：「近期經濟前景的風險似乎大致平衡。」

聯準會自去年12月近10年來首次將借貸成本提高，使銀行間隔夜拆款目標利率成為0.25%到0.5%之間以來，一直維持利率不變。

聯準會也預測明年和後年都不會大幅升息，並且將長期利率的預測中值從原來3.0%下修為2.9%。（譯者：中央社簡長盛）1050922

(中央社)