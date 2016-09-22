DHL Express倡導「食物不浪費、台灣無飢餓」

台灣DHL Express 總經理朱耀杰（左）代表公司與台灣全民食物銀行合作，實踐回饋在地的企業精神。圖：業者提供

全球國際快遞與運籌領導品牌DHL，秉持長期關懷台灣社會議題並回饋在地的企業精神，關切台灣近年日益嚴重的剩食問題，積極推廣「食物不浪費、台灣無飢餓」的理念，將過剩的食物再分發給有需要的社區團體。

為此，DHL將運務專業同時運用在回饋台灣社會上，重新裝修DHL退役運務車，捐贈給台灣全民食物銀行協會，加速運送剩食，建構全民食物銀行與全台580餘家非營利機構的供需橋梁，深入更多台灣偏遠地區，搶救食物免於浪費。首次合作在短短一周內，運務車繞行超過半個台灣1，幫助了300人次，預計一年約可提供超過15,000人次的食物需求。

除了運務車捐贈外，DHL更有超過300名員工參與志工日深入偏鄉，為偏遠學校學童築出嶄新的教育環境。

根據台灣全民食物銀行協會統計，台灣每年浪費食物達275萬公噸，尤其在中元、中秋節後，剩食還較平常多出近百噸2！DHL Express除了於此期間捐贈運務車，加快台灣全民食物銀行協會的剩食運送速度外，更鼓勵全台12個服務據點員工捐贈食物，於一個月內便捐出250公斤食物給予台灣全民食物銀行協會。

台灣DHL Express 總經理朱耀杰表示：「DHL在促進全球貿易、建立人與人之間聯結與改善人類生活上均扮演了重要的角色，這次與台灣全民食物銀行合作，更強化了我們關懷台灣、回饋在地的企業精神。今年度是DHL在台第十年推行志工日活動，在這十年間，我也看見員工們主動持續投注自己的時間與資源回饋社會，而感到深深的感動。」

台灣全民食物銀行協會劉宜中理事長指出：「我們是目前全台唯一具有國際食物銀行網絡 (The Global Foodbanking Network; GFN) 認證得使用其合格會員標章的食物銀行，全民食銀在台灣分送食物的非營利合作機構網絡相當大，所以我們相當重視運作效率。

本次非常感謝能與DHL合作，在DHL食物及運務車捐贈下，幫助我們做為國際食物銀行網絡在台灣的代表，一起對抗全世界的食物浪費與飢餓問題。」

有了DHL的卡車捐贈，台灣全民食物銀行協會更得以將食物資源運送至偏鄉地區，南投縣的仁愛國中便是其中一個受助單位。仁愛國中校長李孟桂表示：「南投縣許多學生到了國中便選擇在外地就讀，長大後也在外地謀生，年輕人口外移問題比外界想像要嚴重很多。

非常感謝本次台灣DHL Express與其他公益夥伴，讓南投的學生們能不受環境所限，更能愉快地學習。」為了進一步改善仁愛國中教學環境，自今年七月起，DHL也動員全台超過300位員工及其家人擔任志工，其中重新粉刷校園的任務，DHL邀請三位亞洲插畫協會的插畫家，捐贈出他們的插畫作品，一同協助仁愛國中改善其校園環境。

2016年德國郵政DHL集團在世界各地依照當地需求舉行DHL全球志工日，推行相對應的企業社會責任活動，進一步解決當地的社會問題。全球志工日推行的企業社會責任活動著重在三大領域，包含GoGreen （環境保護）、GoHelp（急難救助）以及GoTeach（教育關懷）。

(工商)