Fed不升息 葉倫投贊成票

美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布，維持聯邦基準利率不變。

在連續兩天的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議後，Fed宣布，委員會以7比3的投票數決定不升息。Fed新聞稿中提到，聯準會主席葉倫（Janet Yellen）投給了維持基準利率不變一票。

Fed決定不升息，外界預測，美國今年仍有升息機會，最有可能將是12月，而非FOMC接下來在11月召開的FOMC會議。

而Fed則在新聞稿中提到，未來決定調整利率的時機及調整幅度，將取決於現實與預期的經濟狀況，主要考量兩點仍是美國的就業市場及通貨膨脹率是否達到Fed目標值的2%。1050922

(中央社)