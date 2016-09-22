辯論前夕民調 希拉蕊聽到川普的「呼吸聲」
即將於下周一舉行美國總統大選的第一場辯論前夕，最新民調顯示，民主黨的希拉蕊與共和黨的川普之間差距，越來越接近。近日以來，在川普的急起直追之下，希拉蕊仍維持微弱領先勢頭。
共和黨總統候選人川普於於昨日已迫不及待的對其支持者宣稱，「我們在全國性民調上升了7個百分點、我們在俄亥俄州上升5個百分點、我們在佛羅里達州上升4個百分點、我們在科羅拉多州上升4個百分點、我們在內華達州上升2個百分點。」川普認為，在這些原本大幅落後的重要關鍵州，他現在已經急起直追，後市看好。
美國有線電視新聞網CNN將5家具公信力的民調進行比對顯示，希拉蕊僅以43%比41%領先川普2個百分點而已。CNN民調中心所作的民調則更出現：川普以45%比43%領先希拉蕊，川普反而贏了2個百分點。
另外，Monmouth大學民調中心所作最新民調指出，在具有分水嶺指標的佛羅里達州，民主黨希拉蕊雖然仍以46%比41% 領先共和黨的川普，但已比8月份的48%比39%，縮水了近半。這一最新民調是由Monmouth大學民調中心於9月16至19日作出。
Monmouth大學民調中心主任派崔克莫瑞指出，希拉蕊在佛州以4倍於川普的近4千萬美元大手筆大作廣告，卻僅獲得5個百分點的領先，似乎對她釋出了警訊。
但對川普來說，這卻是大好消息。佛州擁有29張選舉人票，州內的民主黨和共和黨的登記選民勢均力敵，在歷屆的總統大選中勝負皆在1個百分點以內，是「關鍵州中的關鍵州」。
(中時電子報)
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