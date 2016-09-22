空中巴士獲美許可 向伊朗出售17架客機

伊朗航空（Iran Air）便今年一月與空中巴士簽署協議，購買118架客機。(圖片取自CNN)

法國飛機生產商空中巴士（Airbus）周三宣布，已獲得美國政府發出許可，向伊朗出售首批17架客機，分別是型號為A320及A330。

空中巴士表示，已從美國財政部的外國資產控制辦公室獲得交易許可，可以向伊朗出售首批十七架飛機，分別是A320及A330型。雖然空中巴士設在歐洲，但客機有一成零件來自美國，有關採購協議需要獲美國同意才能交易。但空巴拒絕透露更多有關交易的詳情。

伊朗去年與六國達成核協議後，獲歐美解除制裁，容許採購飛機及零件。伊朗航空（Iran Air）便今年一月與空中巴士簽署協議，購買118架客機，包括21架A320ceo、24架A320neo、27架A330ceo、18架A330neo、16架A350-1000及12架A380，估計總額達二百五十億美元。

(中時電子報)