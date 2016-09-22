Fed扯上政治？ 葉倫駁川普

聯準會主席葉倫在記者會上嚴詞駁斥川普說她只聽歐巴馬的話行事。(圖:美聯社)

美國聯準會主席葉倫今天召開記者會，宣布利率維持不變，不過記者會上卻意外談到共和黨總統候選人川普。

針對川普在媒體上抨擊聯準會只會聽從美國總統歐巴馬的願望，葉倫今天嚴詞反擊表示「聯準會(Fed)不會為政治妥協」。

儘管聯準會主席是由總統提名，但運作上保持獨立。川普這個月在接受CNBC訪問時，就質疑由歐巴馬所提名的葉倫並未超然獨立，「她顯然受政治影響，會做歐巴馬要她做的事。」但川普隨後並未提出具體證據，顯示聯準會受到白宮指揮。

今天在聯準會的記者會上，葉倫駁斥川普的說法，「我可以斷然地說，我們對於適當貨幣政策的決定，完全無關黨派政治。」葉倫進一步強調，「我們在會議上絕不談政治，也不會把政治因素放在考量當中。」

(中時電子報)