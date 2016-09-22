NBA》湖人與老將世界和平續約

湖人隊與老將世界和平（右）續約，再給他一次機會。（美聯社資料照）

根據美國媒體報導，湖人隊已與老將世界和平（Metta World Peace，阿泰斯特）續約，但這僅止於季前熱身賽，球季開打他若想留下來效力，恐怕還得與年輕新人競爭並通過考驗才行。

世界和平2010年曾經為湖人隊拿下總冠軍，那也是他生涯唯一的1枚冠軍戒。2013年球季結束後他被球團解約，離開2年後又重返湖人懷抱；上個球季他為湖人出賽35場，平均每場16.9分鐘，得5分、2.5籃板。

儘管球季開打後不久，世界和平就要滿37歲了，但他實在很想繼續為湖人隊效力，如今也成功踏出第1步。其實在布萊恩退休後，世界和平擁有的老將特質，諸如豐富的比賽經驗與領導能力，可能也是球團決定再給他一次機會的主因。

(中時電子報)