全球最佳大學 牛津擊敗勁敵稱霸
英國泰晤士報高等教育特刊今天公布2016-2017年全球最佳大學排行榜報告，牛津大學擊敗加州理工學院勇奪第1，這不僅是牛津大學首次奪冠，也是英國第1次拿下世界第1。
泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）今年將調查排名的大學數量，從去年的800所增加到980所，共有來自全球79個國家的大學上榜，其中有來自24個亞洲國家的290所大學進榜，其中有19所晉升全球前200名。
新加坡國立大學排名第24，是亞洲排名最高的大學，北京大學與清華大學的排名都比去年提升，分別排名第29及第35。
負責這項調查的主編巴提（Phil Baty）告訴中央社記者，雖然美國仍是上榜最多的國家，共有148所大學進榜，但亞洲地區的大學靠著政府大量投資，名次節節上升，進榜的數量也提高，包括中國大陸、香港及南韓都有不錯的表現。
根據泰晤士報高等教育特刊，世界前20名大學依序是：
牛津大學、加州理工學院、史丹佛大學、劍橋大學、麻省理工學院、哈佛大學、普林斯頓大學、倫敦帝國學院（Imperial College London）、蘇黎世聯邦理工學院（Swiss Federal Institute of Technology Zurich）、加州大學柏克萊分校與芝加哥大學並列第10。
耶魯大學、賓州大學（University of Pennsylvania）、加州大學洛杉磯分校、倫敦大學學院（University College London）、哥倫比亞大學、約翰霍普金斯大學、杜克大學（Duke University）、康乃爾大學、西北大學。
這項調查是根據教學與學習環境、研究數量與聲望、研究報告被引用率、國際展望及知識轉移等13個指標進行調查。1050922
(中央社)
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