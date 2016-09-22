NBA》湖人看中羅賓生 易建聯添勁敵

湖人隊將與湯瑪斯羅賓生簽約，未來是易建聯的競爭對手。（美聯社資料照）

根據美國媒體報導，湖人隊準備與自由球員湯瑪斯羅賓生簽約，由於他與中國大陸球員易建聯的功能性重疊，新球季將競爭4號大前鋒的位置。

羅賓生現年25歲，身高208公分，2012年選秀第5順位被國王隊挑走，但表現不突出，先後待過國王、火箭、拓荒者、七六人隊。上一季轉戰籃網隊，出賽71場，平均得4.3分、5.1個籃板，是做苦工的角色。

易建聯今年28歲、身高212公分，比羅賓生大了3歲、高了4公分。但羅賓生最近一直與湖人隊一起練球，且未曾離開NBA，加上比較年輕，則是其所擁有的優勢。

(中時電子報)