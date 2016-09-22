林書豪黃金時期 籃網教練：就在新球季

美國職籃NBA布魯克林籃網隊總教練艾特金森（Kenny Atkinson）今天表示，他相信林書豪已準備好承擔重任，這是他的挑戰，新球季就是他職籃生涯的黃金時期。

美聯社（AP）訪艾特金森談新球季展望的報導，開頭就說「林書豪得儘快成為更好的領袖」，顯見籃網教頭對他的高度期待與重視。

報導指出，林書豪2012年在紐約尼克隊掀起的「林來瘋」狂熱與猶如明星球員般的表現，籃網寄予厚望，猶如上個賽季他在夏洛特黃蜂隊，稱職扮演沃克（Kemba Walker）的關鍵替補。

因艾特金森曾是尼克的助理教練，親自見證林來瘋的魅力，他說，這對林書豪是個挑戰，他相信迎接新球季林書豪已準備好，更說這是林書豪職籃生涯的黃金時期。

回顧上個球季，籃網隊戰績是21勝61負，在東區排名僅超越10勝72負、倒數第1的費城76人隊，新球季迫在眼前，究竟籃網能否表現得脫胎換骨或煥然一新，沒人敢打包票，。

籃網總經理馬克斯（Sean Marks）說，評估球隊成敗的關鍵不是戰績而是球員的成長，籃網期盼未來球隊打得更有組織和系統，但是這需要時間培養，不可能一步到位。1050922

(中央社)