安潔莉娜裘莉離婚律師 大有來頭

我要評比

好萊塢重量級銀色夫妻安潔莉娜裘莉與布萊德彼特宣告離婚。媒體報導傳出，安潔莉娜裘莉聘請到的委任律師，正是曾為許多明星打離婚官司的「離婚官司女王」瓦瑟（Laura Wasser）。

安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與布萊德彼特（Brad Pitt）從2004年開始交往，2014年完成終身大事，育有6名子女。

「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）報導，安潔莉娜裘莉聘請到的委任律師，正是曾為多位好萊塢大明星打離婚官司，被喻為「離婚官司女王」的瓦瑟。

這並不是安潔莉娜裘莉與瓦瑟第一次合作。這位女星與第二任丈夫、好萊塢影星比利鮑伯松頓（Billy Bob Thornton）2003年的離婚官司，就是由瓦瑟幫她處理的。

48歲的瓦瑟最近處理一樁備受矚目的好萊塢離婚官司，就是男星強尼戴普（Johnny Depp）與安柏赫德（Amber Heard）的離婚案。

瓦瑟是強尼戴普的委任律師，官司過程中積極維護這位男星的資產。這起離婚官司最後以私下和解落幕，安柏赫德宣布得到的700萬美元離婚和解金將捐給慈善機構。

瓦瑟的客戶名單包括了多位好萊塢知名人物，珍妮佛嘉娜（Jennifer Garner）、丹妮絲李查茲（ DeniseRichards）、金卡戴珊（Kim Kardashian）等。動作巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）的離婚官司當中，瓦瑟是阿諾妻子瑪麗亞席萊佛（ Maria Shriver）的律師。

「時人」雜誌（People）報導，瓦瑟向客戶收取的律師費頗為高昂，包括2萬5000美元訂金，外加每小時850美元的費用。

報導指出，對於好萊塢名人的離婚案件，瓦瑟擅長使用經過檢驗證明有效的策略，例如在雙方上法院對簿公堂之前，就提早達成私下和解，避免名人各種私人資料在法院紀錄當中曝光。

另外，如果她的客戶當中有人向法院訴請離婚，瓦瑟也會同時幫其他客戶向法院遞出訴請離婚的文件，以便分散媒體注意力，不讓報導焦點與壓力只聚集在某位客戶身上。1050922

(中央社)