鳳山建國市場深夜爆炸 大火燒上百攤位

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高雄鳳山建國市場22日晚11時左右驚傳火警，所幸無人傷亡。(圖片取自爆料公社)

高雄鳳山建國市場22日晚11時左右驚傳火警，所幸無人傷亡。(圖片取自爆料公社)

高雄鳳山建國市場昨晚11時左右驚傳火警，現場傳出巨大爆炸聲，接著火勢蔓延，上百攤位恐付之一炬，消防局已封鎖現場並控制火勢。

位於高雄市鳳山建國、鳳松路上的「建國市場」21日深夜11時左右因不明原因起火，一時忽然出現巨大爆炸聲，接著上百攤位被大火吞噬，現場警鈴聲不斷，許多民眾紛紛被嚇醒，還有部分區域停電，空氣瀰漫濃濃煙味。

消防局接獲線報後前往搶救，但因現場有瓦斯桶等物，恐有爆炸之虞，情況一度危急，所幸消防隊拉起水線，已經控制火勢。目前由消防局進行火場調查，釐清起火原因。

(中時電子報)