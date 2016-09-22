NBA》巴丁格入籃網 豪哥新戰友

前溜馬、太陽隊前鋒巴丁格（中）與籃網隊簽約，成了林書豪的新戰友。（美聯社資料照）

籃網隊與自由球員巴丁格（Chase Budinger）簽約，薪資與合約期限尚未明朗。他是一位攻擊力不錯的小前鋒，加上年齡已28歲，經驗不錯，對於年輕的籃網球員應該有幫助。若與職司後衛的林書豪配合得當，也可能是不錯的後衛、前鋒搭檔。

巴丁格2009年被活塞隊選中，後來被交易出去，先後待過火箭、灰狼、溜馬、太陽隊，有7年資歷。惟近年出賽機會越來越少、上場時間越來越短，得分能力下降，大都擔任替補上場的角色，去年共待了溜馬、太陽兩支球隊。

儘管如此，巴丁格仍被視為具有攻擊力的小前鋒，只是防守能力比較差。新球季來到籃網隊，如果有較多的出賽機會，或許會有比往年出色的表現也說不定。

(中時電子報)