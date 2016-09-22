蘋果傳想併購超跑製造商McLaren

蘋果公司據傳向英國超跑製造商麥拉倫（McLaren）探詢，討論收購可能。(圖片取自McLaren)

蘋果公司（Apple）進軍車界的雄心壯志依然不滅，據英國媒體報導，蘋果公司積極向英國超跑製造商麥拉倫（McLaren）探詢，討論收購可能。

根據英國《金融時報》報導，蘋果公司（Apple）幾個月前便已向英國超跑製造商麥拉倫（McLaren）協商，正考慮完全併購麥拉倫或進行策略投資。

蘋果研發自駕電動車已逾兩年，與麥拉倫結盟可望使蘋果加速推動這項計劃，也顯示蘋果進軍車界的企圖心，麥拉倫集團的估值可能介於10億英鎊至15億英鎊之間，但目前並不確定雙方是否會達成協議。

不過，麥拉倫汽車的發言人在聲明中說：「我們可以證實，並未與蘋果洽談任何可能的投資問題。」而蘋果的發言人一如往常，不評論謠言或揣測。

(中時電子報)