埃及移民船翻覆 死亡人數增至42人

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埃及衛生部官員說，在埃及海岸外沉沒的移民船喪生人數已增至42人。

衛生部發言人麥加海德（Khaled Megahed）說，有42人喪生。

這起船難是發生在埃及港口城市羅塞達（Rosetta）外海。（譯者：中央社簡長盛）1050922

(中央社)