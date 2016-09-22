北部東部雲量增 降雨機率提高

中央氣象局表示，今天仍受東北風影響，但水氣較昨天多一些，北部、東半部雲量會增加，東半部及大台北地區的降雨機率略提高，至於中南部地區則可維持多雲到晴的天氣。

氣象局指出，今天仍在東北風的影響下，但水氣較昨天多一些，北部、東半部雲量會較昨天增加，東半部及大台北地區的降雨機率也會比昨天稍高一些，至於中南部地區可以維持多雲到晴的天氣，在中部的山區、南部地區午後仍有局部短暫雷陣雨的機率。

溫度方面，清晨各地的低溫約攝氏23到25度，感受上稍微有些涼，白天高溫在北部地區及宜蘭、花蓮約28到31度，中南部及台東約32度上下。

氣象局表示，昨天在關島東南方海面生成一熱帶性低氣壓，有發展為颱風的趨勢，短期內對台灣的天氣無直接影響，預測下週將有接近台灣的機率，對天氣的影響須視其路徑及發展強度而定，目前不確定性仍大。

今天雲嘉南擴散條件不佳，臭氧濃度偏高；其他地區及外島PSI為良好至普通(臭氧及懸浮微粒)；PM2.5指標為低至中，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1050922

(中央社)