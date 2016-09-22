CNN：IS疑投毒氣彈攻擊美伊基地

一名美國海軍官員2014年4月，在美軍位於西班牙的基地，檢視在敘利亞發現、並且已經中和過的化學武器。(美聯社)

恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State, IS)週二疑似投擲了一個裝載芥子氣的砲彈，到美軍和伊拉克部隊在位於伊拉克的Qayarrah空軍基地，所幸砲彈製作粗劣、無人受傷。

根據CNN報導，在該砲彈射入這個位於IS大本營摩蘇爾(Mosul)南邊的基地後，美軍士兵進行查看、並在發現有可疑物質後進行兩起測試，第一起測試發現芥子氣的跡象但第二起沒有，目前砲彈內的物質已被送往實驗室，進行進一步化驗。

為了防止和砲彈有接觸的美國士兵感染毒氣，他們做了預防性的淨化淋浴，所幸並沒有人出現如皮膚起水泡等的中毒跡象。美國官員表示這個毒氣砲彈的純度和武器化的程度都很低，另一名官員形容該砲彈「效率不彰」。

這些官員表示，因為美國和伊拉克軍隊正不斷靠近摩蘇爾，他們預期IS很有可能會對美伊軍隊發動化武攻擊。Qayarrah空軍基地已有好幾百名美國士兵駐紮，準備支援伊拉克軍隊。

美國國防部也因此認為，芥子氣砲彈很有可能是IS發射到該基地的，過去IS已有使用這種化武的紀錄。美軍在對IS的空襲中，已經摧毀掉好幾個美國認為是IS製造芥子氣化武的工廠。美國官員強調，芥子氣武器相當容易製造，美軍會持續搜索並摧毀住些製造工廠。美國士兵在化武攻擊發生時，也都有穿防護裝置和衣物。

(中時電子報)