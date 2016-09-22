NBA》勇士隊公布新球季先發五虎將

杜蘭特跳槽到勇士隊，成了科爾教頭的先發五虎將之一。（美聯社資料照）

勇士隊總教練科爾今天接受美國媒體採訪，並且公布了今年的先發五虎將。兩名後衛依舊是「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生，大前鋒卓雷蒙格林，這3人是老面孔。另兩位先發球員是雷霆隊轉來的杜蘭特，職司小前鋒；加上原屬小牛隊的喬治亞共和國長人帕丘利亞，將擔任先發中鋒。

與上一季相比，勇士隊主力球員少了中鋒波格特、小前鋒哈瑞生巴恩斯，補進杜蘭特與帕丘利亞，杜蘭特是超級巨星，整體實力應該有所提升。而去年總冠軍賽騎士隊最後逆轉奪走冠軍，讓科爾一直耿耿於懷，今年勇士將不再拚例行賽破紀錄，而把重點放在奪回總冠軍獎盃。

此外，科爾去年球季因背部動手術，缺席了季前的球隊訓練以及熱身賽，再加上部分例行賽。今天他則強調，如果與去年相比，身體狀況真的好多了。

(中時電子報)