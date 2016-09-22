阻止北韓威脅 安倍籲採取新手段

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由於長期遭到制裁的北韓仍不斷進行核子試爆和試射飛彈，日本首相安倍晉三今天在聯合國大會演說時，要求世界各國採取新方式阻止北韓威脅。

法新社報導，安倍說：「對國際社會的這項威脅日益嚴重和更加真實，必須採取新的手段加以處理，這種手段必須完全不同於我們到昨天為止所採取的方式。」

安倍並未說明應採何種特定的行動，但他說，日本將利用其在聯合國安全理事會非常任理事國的席位探討新的選項。

路透社報導，全世界必須阻止北韓的計畫，且目前正是安理會對這項威脅採取明確態度的時候。

聯合國外交官員說，在北韓進行新的核子試爆後，正在討論對北韓新的制裁決議。分析家和外交界人士說，這些制裁決議許多部分要看中國大陸的態度。（譯者：中央社簡長盛）1050922

(中央社)