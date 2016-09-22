全球最佳大學牛津奪冠 台大名次下滑
英國泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）今天公布全球最佳大學排行榜報告，牛津大學擊敗美國加州理工學院勇奪第1，台灣大學排名則從去年的167名下滑至195名，創新低紀錄。
泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）公布2016-2017年排名大學調查，調查將從去年的800所增加到980所，調查了全球79個國家及地區，根據教學與學習環境、研究數量與聲望、研究報告被引用率、國際展望及知識轉移等13個指標進行調查。
美國院校12年來首次失去龍頭地位，由英國牛津大學取而代之，位列全球第1名，美國加州理工學院和史丹佛大學分別排名第2及第3位。
亞洲大學方面，新加坡國立大學至全球第24位，為亞洲第1名，北京大學排名全球第29位，屈居亞洲第2。雖然台灣有26所大學入列，但整體排名表現並不理想，台灣大學排名從去年的167名大跌到195名，是排行榜13年以來的最低水準。
(中時電子報)
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