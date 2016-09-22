北東降雨機率提高 清晨舒適微涼

今天水氣較昨天多一些，東半部、北部地區及馬祖有局部短暫雨。(報系資料照片)

今天持續受到東北風影響，東半部、北部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。而氣象局針對了宜蘭、屏東南端、綠島、蘭嶼等地發布了大雨特報，請多加留意。

今天水氣較昨天多一些，溫度方面，清晨各地的低溫約23到25度，淡水清晨06:15觀測到23.9度，已經稍微有些涼，另外北部及宜蘭、花蓮白天高溫約28到31度，中南部及台東白天高溫約32度左右。

而在關島東邊海面上有一些擾動發展，離台灣距離還相當遠，雖然不少訊息已經流傳，可能下周會有颱風接近台灣，但也還不用太過操心。氣象局也表示，雖然有發展為颱風的趨勢，但短期內對台灣的天氣無直接影響，目前不確定性仍大。

至於在今天空氣品質部分，今天雲嘉南擴散條件不佳，臭氧濃度偏高；其他地區及外島PSI為良好至普通(臭氧及懸浮微粒)；PM2.5指標為低至中。

(中時電子報)