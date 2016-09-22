「生活有戲，戲在生活」2016兩岸小劇場藝術節開跑

《山居》劇照。（廣藝基金會提供）

本次由廣藝基金會與高雄市政府文化局聯合主辦，國立傳統藝術中心及高雄市立圖書館協辦的2016兩岸小劇場藝術節，以「生活有戲，戲在生活」為主題出發，邀請了四齣風格各異的大陸作品，包括了黑色喜劇、形體劇場、詩歌劇場以及揉合不同類型原創劇本的新銳作品。台灣的演出即將於10月14日起至11月6日，分別於台北的臺灣戲曲中心，及高雄市立總圖小劇場演出，搭配許多周邊探討藝術節、導演分享、製作人分享等講座，相信又將引起一波對於兩岸小劇場感興趣觀眾的熱烈討論。

廣藝基金會自2012年起，舉辦兩岸小劇場藝術節，每年邀集大陸與臺灣兩地，不同風格的小劇場作品分別至北京、台北以及高雄三地演出。歷年來，已經成為兩岸小劇場互相觀摩交流，以及創意發展的重要平台。廣藝基金會執行長楊忠衡20日)在記者會特別提到：「兩岸小劇場藝術節不只是展演，更是交流、交心的機會與平台。希望透過每年一度的藝術節讓兩岸表演藝術創作者收穫滿滿！」

《吾愛至斯》劇照。（廣藝基金會提供）

今年同樣在高雄市文化局大力協助推動下，在高雄市立總圖小劇場除了有各劇目的精彩演出，亦搭配了一些大陸來台新生代導演與高雄當地創作者的對談，以及兩岸製作人對話的相關活動，期使兩岸小劇場藝術節為北京及高雄的小劇場藝術不斷地注入更多新鮮的能量，並與高雄有更多活絡的交流與在地連結。

堂堂邁入第五年的兩岸小劇場藝術節在每年舉辦的期間，總會吸引許多對對岸小劇場實驗應作品感興趣觀眾的注意。今年邀請了歷年來多部作品於台灣演出，已建立起良好口碑與觀眾群饒曉志導演的最新黑色喜劇《你好，瘋子！》，在作品中以幽默角度思辨「誰？才是瘋子」。

《你好，瘋子！》劇照。（廣藝基金會提供）

陳思安導演的《隨黃公望遊富春山》是由大陸著名詩人翟永明受到「黃公望遊富春山」此一畫作啟發後寫作之長詩，經由編劇周瓚及導演以特殊詩歌劇場手法，創作出「由一幅畫到一首詩，又由詩到劇場」的作品，移步古今、出入虛實之間。

《隨黃公望遊富春山》劇照。（張亦蕾攝影，廣藝基金會提供）

《山居》以上下兩則故事，揉合愛情、幽默、懸疑推理故事，號稱「燒腦神劇」，每看一次都會推翻上次的解讀；《吾愛至斯》是三拓旗劇團創建20年的演出劇目，導演趙淼以形體劇場，打造了一個關於老年人相伴一生，卻被命運無情作弄，關於生命、關於孤獨、關於恐懼的動人故事。

四檔來自北京的精彩劇目演出之外，兩岸小劇場藝術節為能深入且多元面向的促進更多交流與理解，舉辦許多配套活動，今年度除了安排來台演出導演及製作人講座之外，同時有兩個新的配套活動於北京舉行。其一是兩岸劇場製作人工作坊，由於兩岸戲劇製作環境大不同，希望藉由兩岸製作人間密切工作交流，能夠增進對彼此理解及互相學習的機會，推動更多兩岸共同製作的可能性。

另一項重要活動，與兩岸小劇場藝術節向來強調「原創文本」的選戲方向有關。本次2016年兩岸小劇場藝術節與兩岸各一個行之有年的「劇本孵化計畫」合作，分別是台灣的「劇本農場計畫」以及北京的「新劇場創作計畫」，於北京九劇場舉辦「向文本致敬─兩岸原創劇本演讀計劃」的讀劇活動，希望藉由三方平台的合作，強化原創劇作的動能，為華文世界開創更多元創作品發表的平台，也讓各自的活動更加精采可期。

而已經於9月4日起，在北京九劇場陸續登場的臺灣作品，包括：邀請兩岸三地導演共創、由創作社劇團發起與製作的《四情旅店》、狂想劇團《解》、盜火劇團《美麗小巴黎》、莎妹劇團《Zodiac》，也獲得北京戲劇同業以及戲劇愛好者的關注以及迴響。特別是今年在未知本屆臺灣劇目的情況下，粉絲們憑藉臺灣戲劇的口碑，認購了藝術節推出的盲票購活動，售出的張數達北京演出場總售票數的百分之二。

自2012年起算，五年當中，兩岸小劇場藝術節從北京帶了21部作品到台灣演出，也從台灣帶了17部到北京。運作五年來，在台灣對於大陸目前實驗性強的小劇場作品具有好奇與期待的觀眾，每年都在引頸期盼兩岸小劇場藝術節的到來。尤其是小劇場的劇目，一般很難在對方的市場裡單獨運作，除非是透過戲劇節或藝術節的平台，這是兩岸小劇場藝術節裡最令人期待的部分，更是這五年來廣藝基金會在此辛勤耕耘的基礎與成果。

2016兩岸小劇場藝術節。（廣藝基金會提供）

2016兩岸小劇場藝術節

北京

時間：9/9～10/1

地點：朝陽9劇場

台北、高雄

時間：10/14～11/6

地點：台灣戲曲中心3102多功能廳（台北）

地點：高雄市立圖書館總館小劇場（高雄）

(中時電子報)