美原油存量創7個月低點 油價上揚

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彭博報導，由於美國政府公布的數據顯示，原油儲存量降低到自今年2月以來低點，油價上揚。

紐約商品交易所美國基準的西德州中級原油（WTI）11月交割價格漲1.29美元，報每桶45.34美元。

倫敦市場世界基準的北海布倫特原油11月交割價格漲95美分或2.1%，報每桶46.83美元。

根據美國能源情報署（EIA），截至本月16日為止的當週，原油儲存量減少620萬桶，成為5億460萬桶。（譯者：中央社簡長盛）1050922

(中央社)