聯準會維持利率不變 美股上揚

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由於美國聯邦準備理事會（Fed）在經濟顯示改善的跡象下仍決定維持基本利率不變，美國主要股市上揚。

彭博報導，道瓊工業指數漲163.74點或0.90%，報18293.70點。

以科技類股為主的那斯達克指數漲53.832點或1.03%，報5295.184點。

標準普爾500指數漲23.36點或1.09%，報2163.12點。

費城半導體指數漲11.5393點或1.44%，報810.6514點。（譯者：中央社簡長盛）1050922

(中央社)