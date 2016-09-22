MLB》爭國聯外卡 紅雀卻敗給洛磯

艾瑞納多轟出滿貫炮，本季第39轟、第128打點，並助洛磯以11比1大勝紅雀。（美聯社）

美國職棒大聯盟已到了爭季後賽門票的最後關頭，國家聯盟外卡形成紅雀、巨人、大都會3搶2的局面。3隊的戰績原本相同，但今天率先出賽的紅雀隊卻踢到鐵板，慘遭洛磯隊11比1痛宰，中止最近的一波4連勝，洛磯則避免主場3連敗被紅雀橫掃。

今天洛磯最關鍵的一擊是2局下艾瑞納多的滿壘全壘打，灌進4分，把比數拉開為6比1，勝負已定。7局下，洛磯捕手湯姆墨菲補上一發3分炮，把比數鎖定為11比1。艾瑞納多本季已39轟、128分打點，兩項都在國聯保持領先。

洛磯隊先發投手菜鳥馬奎茲投5局、失1分，首次先發就拿下大聯盟生涯首勝，他是9月上旬才升上大聯盟的新人。

紅雀戰績落後巨人、大都會0.5場勝差，稍後這兩隊也會出賽，分別遭遇道奇、勇士隊。

(中時電子報)