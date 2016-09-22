愛旅遊》香港萬聖狂歡優惠多！「鬼馬小精靈」進北捷

香港旅遊發展局於台北捷運打造「萬聖搞鬼列車」，讓民眾可無時差感受香港最搞怪的過節氣氛。（香港旅遊發展局提供）

被譽為亞洲萬聖節之都的香港，每年10月份的「香港萬聖狂歡月」總是吸引大批遊客慕名前來一起歡慶萬聖節。看準萬聖節旅遊商機，香港旅遊發展局今年加碼宣傳力道，特別於台北捷運打造「香港萬聖搞鬼列車」，選定最多人搭乘的板南線車廂，即日起為期一個月，以綠色和橘色為主色調、鬼馬小精靈與逗趣南瓜圖案為設計主題，可愛趣味又不失萬聖搞鬼氣氛的車體外設計與車廂內佈置，讓民眾在搭乘捷運的同時也能感受到香港萬聖節濃濃的過節氣氛。

即日起至10月17日民眾搭乘台北捷運將有機會體驗香港萬聖節主題列車，掃描QR code可獲得行程優惠訊息。（香港旅遊發展局提供）

香港旅遊發展局台灣處長徐維妮表示：「今年香港旅遊發展局在台北捷運推出『萬聖搞鬼列車』，希望藉此創意廣告讓乘客在搭乘捷運的同時彷彿身歷其境在香港萬聖慶典中，吸引更多年輕人或是家庭客層來香港過一個有趣又開心的萬聖節。」

香港搞鬼列車以綠色和橘色為主色調、鬼馬小精靈與逗趣南瓜圖案為設計主題，可愛趣味又不失萬聖搞鬼氣氛。（香港旅遊發展局提供）

每年萬聖節香港總是有許多慶祝活動，堪稱亞洲之最，兩大主題樂園：香港迪士尼樂園以及香港海洋公園更年年舉辦刺激有趣的萬聖主題節慶，還有商場及餐廳也都共襄盛舉，推出萬聖節主題佈置及餐飲。尤其是10月31日當天，精心搞鬼打扮的年輕人成群結隊和大小朋友都會一起徹夜遊街慶祝，搞鬼氣氛十足，處處都能感受歡樂的萬聖節氣氛！

香港迪士尼樂園全新【Disney Halloween Time 反轉迪士尼】，邀旅客一連47天由早到晚盡情惡玩。（香港旅遊發展局提供）

香港旅遊發展局與多家旅行社合作推出萬聖節專屬超值行程，三天二夜自由行含香港迪士尼樂園，或是香港海洋公園門票，含稅只要NT$8,999起，可洽可樂、雄獅、五福、東南、百威、燦星、天擎、吉帝等旅行社。另外，華航結合旗下主線業者，也推出限時限額的主題行程，名額只有100位，限定10月29日出發，可免費享有萬聖節搞鬼化妝師服務，售價同樣是含稅只要NT$8,999起。

香港迪士尼樂園已準備好一系列期間限定的萬聖節主題紀念品，喜愛購物的賓客絕對不容錯過！（香港旅遊發展局提供）

香港迪士尼樂園 全新「Disney Halloween Time – 反轉迪士尼」 由早到晚盡情「惡」玩

香港迪士尼樂園今年萬聖節呈獻全新「Disney Halloween Time – 反轉迪士尼」！由9月15日起至10月31日，一連47天，一系列日夜截然不同的嶄新娛樂體驗，將帶領賓客投入迪士尼故事中步步驚心的黑暗世界，感受前所未有的樂園大「反」轉！

米奇與好友將齊齊換上全新的萬聖節裝束，於日間帶領穿上搞鬼服飾的小賓客參與「Mickey & Friends化妝派對」，並為大家帶來全新的萬聖節精彩巡遊「米奇Halloween大街騷」。但當黑夜降臨，一群迪士尼惡人紛紛出籠，企圖聯手反轉樂園。迪士尼黑暗勢力入侵夜間巡遊，邪惡皇后與無惡不作的巫師賈方在「迪士尼惡人大出巡」赫然登場，黑巫婆巨大淒厲的笑聲亦於城堡四處迴響，令人毛骨悚然。樂園的展藝館變成「詭夢實驗室」，怪異的教授將引領賓客進入詭異夢境，大家將會遇上經典迪士尼故事的惡人，展開一場疑幻似真的迷離旅程。幻想世界「夢想花園」已被一群惡名遠播的迪士尼惡人佔據，變成「迪士尼惡人花園」，惡人們更發揮好「嚇」精神，準備和大家來一張惡形惡相的合照！

香港海洋公園哈囉喂全日祭今年以全新手法呈現驚嚇元素，【心慌血色吧】以豪宅瘋狂派對為主題締造全方位互動體驗。（香港旅遊發展局提供）

香港海洋公園哈囉喂全日祭 重現經典電影「捉鬼敢死隊」情節 膽量挑戰無極限

香港海洋公園每年推出的「哈囉喂全日祭」已成為赴港過萬聖節的旅客不可錯過的慶典之一，今年共有八個哈囉喂景點、十種獨特體驗。最驚心動魄的哈囉喂景點要數設有年齡限制的鬼屋—「16禁」，裡面的每間恐怖密室刑房，將以血腥凌虐的場景挑戰遊客底線，衝擊他們的感官極限。不僅如此，香港海洋公園今年更邀請到亞洲人氣偶像唐禹哲，攜手呈獻以豪宅瘋狂派對為主題的【心慌血色吧】，務求讓旅客投入最時尚、最誘人的哈囉喂體驗。唐禹哲將化身殭屍王，以逼真的3D投射影像現身，帶領屋內多位意態撩人的吸血疆屍，迷惑一眾遊人。

香港海洋公園特推出適合不同年齡層的全新驚嚇及驚喜景點，【屍立中學】陰森的荒廢校園流傳著無數嚇破膽的驚異鬼事等你挑戰。（香港旅遊發展局提供）

另一個主打的哈囉喂景點要帶領民眾重回八十年代經典恐怖喜劇「魔鬼剋星(港譯捉鬼敢死隊)」。包括以電影場景及情節為元素打造的主題鬼屋「捉鬼敢死隊Live」，讓不同年齡的遊客都能深入探索《魔鬼剋星》的靈異世界。鬼屋將電影各種經典場景活現眼前，如鬧鬼大宅、凶靈地下鐵、紐約時代廣場等。除了大人主題風格的鬼屋，為因應廣大的家庭客群，「捉鬼敢死隊Live」內特別以電影裡的消防局及實驗室經典場景設計了「捉鬼敢死隊學堂」互動體驗，家長與小朋友可化身為捉鬼敢死隊成員，使用鐳射槍消滅鬼魂，一家大小共同感受電影的驚險與刺激，歡樂無比！捉完猛鬼別忘了來到全港最長的室外Trick-or-treat體驗，玩遊戲拿繽紛糖果及巧克力餅，有得吃有得玩就是要讓全家大小滿載而歸。

時尚之都變萬聖狂歡之城 香港蘭桂坊萬聖節派對10月31日登場

香港每逢10月31日萬聖節當天，從晚上6時開始直到深夜，大家都會打扮得別出心裁，來到蘭桂坊這個全城公認最大最始祖的大本營一起哈囉喂！單是去年，封街的蘭桂坊萬聖節派對已吸引高達7萬的人流，今年的蘭桂坊萬聖節將會被從未露面的怪獸佔據，各式各樣的妖魔鬼怪盡數出籠，大小朋友都會齊齊湧入參與這個熱鬧的街頭派對，狂歡慶祝響徹蘭桂坊！

(中時電子報)