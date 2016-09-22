「臺史博」打造頂級無障礙博物館！英專家都說讚

臺史博王長華館長（中）邀英博物館專家檢測臺史博無障礙服務。（臺史博提供）

文化部所屬國立臺灣歷史博物館(在臺南)今舉辦「2016博物館文化平權˙跨界行動」系列活動：英國無障礙博物館之策劃與服務經驗分享講座」，吸引國內外文化工作者到場參加。

除了精彩的專題演講與工作坊外，昨日兩位國外專家也實地體驗臺史博多項無障礙設施與口述影像導覽，邀請專家檢測後給予修正建議，以積極的行動，實踐臺史博長期耕耘的平權理念。

此講座由文化部指導、臺史博與南藝大文博學院(文化部博物館創齡行動深根計畫)與中華民國博物館學會友善平權委員會共同舉辦，邀請英國自然史博物館無障礙文化平權部門經理Jane Samuels與英國V&A博物館無障礙平權部門顧問Barry Ginley，透過實際案例討論與訓練，提升博物館無障礙博物館相關知能精進與服務提升工作。

Jane Samuels致力推動無障礙及文化平權逾20年，融入自身的興趣與熱忱，將工作內容擴展至所有障礙類別，面對其他弱勢群體觀眾，也鍛鍊出多種創新獨特的合作模式。曾在大英博物館無障礙部門12年經驗，去年起擔任英國自然史博物館(Natural History Museum)無障礙與平權部門主管；Barry Ginley本身為視障者，自2002年起，便在英國倫敦維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum）擔任文化平權與無障礙部門顧問，負責包括政策發展與策略研擬、博物館建築與展示空間設計、無障礙文化詮釋、員工專業知能訓練、以及擔任無障礙相關議題顧問與課程講師等。

臺史博王長華館長表示，臺史博自開館以來致力貫徹「文化平權」，希望成為「大家的博物館」。尤其臺灣已邁入高齡化社會，我們希望能更完善博物館無障礙設施與服務，使臺史博成為一家老小都能安心享受的場所。

今年與夥伴團體規劃「2016博物館文化平權˙跨界行動系列活動」三場系列講座，邀請國內外博物館相關跨域工作者分享交流，希望從博物館界推動文化平權經驗，思考博物館機構推動無障礙文化參與的潛能。

(中時電子報)