刺青做兒童道具服 迪士尼動畫新片惹議

迪士尼最新一部公主系列動畫片「海洋奇緣」（Moana）年底即將上映，迪士尼網路商店日前推出一款片中造型的兒童道具服，卻引來不尊重玻里尼西亞文化的批評。

迪士尼電影的公主系列新片「海洋奇緣」，訂於今年11月底在北美地區上映。雖然距離電影首映還有幾個月，日前在迪士尼的專屬網路商店disneystore.com已經搶先推出「海洋奇緣」的週邊產品。其中一款在迪士尼網路商店販賣的兒童道具服，近來卻在網路引起批評聲浪。

這款模仿由男星巨石強森（Dwayne "The Rock" Johnson）配音的「海洋奇緣」男主角兒童道具服，每件售價約50美元，長褲、長袖的膚色布料上，印著滿滿的藍色圖案，讓兒童穿上之後彷彿雙手與雙腳都有刺青。袖子與褲管內側還加有軟墊，穿起來之後彷彿有著「雄壯肌肉」的特殊效果。

有網友在推特發文指出，這樣的兒童道具服欠缺文化尊重，「我的文化不能被拿來當道具服」。也有網友發文寫道，非常期待「海洋奇緣」這部電影，但雖然片中男主角人物非常的酷，但「別人的皮膚並不是道具服。」

在批評聲浪當中，也有網友回推指出，迪士尼的兒童道具服只是代表一個動畫片的角色，而不是代表某個文化，「這是一部動畫片，並不是紀錄片。」1050922

(中央社)