臉書CEO祖克伯宣布投入30億對抗所有疾病

祖克伯和普利希拉共同宣布這項計畫。(圖取自祖克伯臉書)

臉書CEO祖克伯(Mark Zuckerberg)和妻子普利希拉‧陳(Priscilla Chan)週三共同宣誓，將在未來十年間，投資30億美元到醫學研究上，來對抗或是控制所有疾病。

根據法新社(AFP)報導，祖克伯在舊金山發表這項宣言時說：「這是個很大的目標」，但他們過去和許多專家談過認為可行，才決定要這麼做。

去年才生下女兒Max的祖克伯和普莉希拉說，他們希望未來在女兒有生之年，可以為所有疾病找到解藥，或是至少讓嚴重疾病從致死轉變為可控制或是可預防的。本身就是小兒科醫生的普莉希拉數度強忍眼淚的表示，雖然這不代表孩童不會生病，但這會讓疾病變得較不頻繁和嚴重。

祖克伯宣誓投資的30億美元，雖然預定用在未來十年，但祖克伯夫妻希望能在本世紀末前達成他們的目標。他們預計先投資6億美元在舊金山建立一個生物實驗室Biohub，讓研究人員、科學家等可以「集體」在那裏建造工具以更佳研究和瞭解各式疾病。祖克伯解釋這麼做的理由，他說歷史上許多科學突破的發生，都是出現在能讓人類得以以新的角度觀察事物的新科技發展出來之後，他舉出一些例子如顯微鏡和DNA定序(DNA sequencing)。

Biohub將集結三所加州菁英大學的科學家和工程師，洛克菲勒大學(Rockefeller University)著名神經科學家Cori Bargmann和霍華德‧休斯醫學研究所(Howard Hudges Medical Institute)將會主導這個實驗室。

祖克伯強調，科學家可能需要好幾年才能製造出這些工具，這些工具可能也要花更久的時間才可實際運用，因此大家需要的就是耐心。但他指出目前幾個最大的健康危害就是癌症和神經系統疾病，所以可以相當容易的想像出可能需要甚麼樣的工具。

他和普莉希拉希望他們的計畫可以拋磚引玉，吸引世界各投資更多資金到醫學研究上。週三他們宣布這項計畫時，微軟前董事長、執行長比爾蓋茲(Bill Gates)也在場，他稱讚祖克伯夫妻承擔起這項「大膽和極具野心的」計畫，並說他對這對這對夫妻提出的計畫有信心

(中時電子報)