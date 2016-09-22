9月22日各報頭版要聞

重點要聞

●黨產委員會出招 國民黨存款只准存不准提

不當黨產處理委員會出狠招，國民黨恐將斷炊！黨產會昨指出，國民黨8月中旬從永豐銀帳戶提領5.2億元，並開立10張、每張面額5200萬元的支票，據調查已於月初匯入近200人薪資帳戶。主委顧立雄指出，國民黨舉動恐傷害未來不當黨產移轉為國有財產的權利，所以委員會決議，國民黨銀行帳戶「只准存入，不准提領或匯出」

●內政部研議修法 30年老屋買賣 強制健檢

昨天是921地震17周年，內政部次長花敬群昨受訪表示，正研議修《建築法》，強制屋齡30年以上老屋健檢，初步選定供公眾使用或6層樓以上集合住宅辦理，未來出售時，應檢附耐震檢查報告，預計立院本會期提案；但他也澄清，「並非耐震檢查不合格就不可以買賣，沒有這樣規定。」

●罵18％還領 蔡丁貴挨罵沒良心

自由台灣黨主席蔡丁貴昨天入獄前接受電台訪問，坦言18％不公不義，但自己現在有領18％。被主持人當場「罵」，「你沒良心啊！為什麼要領18％？」蔡丁貴說，「如果不領，也是被國民黨政府亂花錢。」最後主持人乾脆說，「理由都在你家啦！」

重點要聞

●名嘴議員 陳彥伯偷吃人妻 摸臀激吻國安局骨感妹

已婚電視名嘴、也是現任新黨籍台北市議員陳彥伯，昨被《壹週刊》踢爆偷吃身材纖細、長相清秀的「骨感妹」，兩人在東北角海岸約會，飯後還摸黑到海邊，上演熊抱、熱吻、摸臀的鹹濕戲碼，宛如熱戀情侶。昨陳彥伯不但坦承出軌，還說知道骨感妹已婚、是他主動追求；他稱做錯事、所有責難他一肩扛，未回應是否離婚。昨外界也傳出，骨感妹是已婚Ｈ姓國安局人員，但國安局否認。民眾痛批陳彥伯不良示範，「下次別出來選了。」

●徐若瑄夫 驚爆55億債坑

四十一歲女星徐若瑄，結婚二年的老公李雲峰身陷債務風暴！李雲峰擔任執行長的新加坡馬可波羅海業集團，被國際金融媒體「彭博」及路透報導集團資金缺口高達五十五億元台幣，且在未來十二個月內需償還債務人逾四十三億元台幣，以集團目前可動用資金僅約四億元，挽救難度高，幾乎面臨破產危機！徐若瑄昨發聲明默認，說會支持老公事業，且強調「我從沒想做貴太太！」

●離譜 差700米 自強號險撞區間車

台鐵列車險對撞。今年七月十一日晚上，一輛未載客的自強號空車從基隆回送七堵途中，未依燈號指示，直接從東正線闖入西正線，加上列車自動防護系統故障，差點迎面撞上載有二十多人的區間車，幸好行控室簡姓號誌員發現，緊急通知兩車司機停車，當時兩車僅差距七百公尺，號誌員嚇出一身冷汗。

重點要聞

●房市空襲？ 老屋健檢費誰埋單？

吉家網董事長李同榮昨天指出，目前房市景氣低迷、交易量急縮，房屋稅的紛爭未解，照顧弱勢的社會住宅尚無具體進度，住宅法、租賃專法待修，市場未確定紛擾因素太多；此時急著推老屋健檢，對房市投下更多不利影響，時機不對，容易引起更多民怨，質疑政府持續作空打房。

●趙藤雄竟沒坐牢… 柯快語一出 議員傻眼

台北市長柯文哲昨面對議員連番質詢大巨蛋案，在議員質疑他一再對外放話批遠雄，八日又決定暫緩解約，今昔態度「昨是今非」；柯回應脫口而出：「趙藤雄沒坐牢是台灣司法的悲哀」，讓議員傻眼。

●台版「周末戰士」 明年招募400後備軍人

國防部規畫被外界戲稱為「周末戰士」的後備軍人短期入營計畫，預定從明年元月起試辦，以驗證後備軍人戰力維持成效。第一批預計招募四百人，官階均為尉級以下，退伍八年以內。一般訓練是每月兩天不過夜，每年另有連續七天入營配合演訓。論日計酬，以退伍時每日薪資的一點四五倍計算。

重點要聞

●老屋買賣須附安檢 耐震怎麼評 價差百萬

全台三十年屋齡以上老屋近四百萬戶，若未來買賣得附安檢報告，業者質疑，安檢項目多且繁複，報告格式該如何規範？且光耐震初評與詳評費用就差距百倍，「初評」以「棟」為單位，估約萬元內就可完成，但「詳評」以層為單位，一棟加總起來費用可能超過百萬元，民眾能否負擔將是大考驗。

●蕭曉玲解聘案撤銷 可復職補8年薪

北市廉委會建議撤銷前中山國中音樂教師蕭曉玲遭解聘處分，北市教育局已簽報市府同意撤銷解聘處分！不過，因中山國中已無音樂教師職缺，教育局將另協調安置蕭曉玲復職，並補發二○○八年三月解聘至今的本薪。蕭曉玲表示：「等了八、九年，這是遲來的正義！」並肯定台北市長柯文哲願意承擔這「政治責任」。

●中壢警察涉擄妓勒贖 1收押2交保

桃園市中壢警分局普仁派出所三名警員涉「擄妓勒贖」，資深警員李國漢透過房仲王杰仁，獲悉林姓色情業者租套房招攬嫖客，李員涉嫌取締唐姓中國應召女，暗示業者要「懂規矩」，但業者「毫無表示」，李員十九日率年輕警員洪哲文、林郁鈞取締何姓中國應召女，拍她裸照並查扣證件，未將她帶回派出所，反而透過王杰仁，向業者要求六萬元贖回證件，王男前晚取款被檢調活逮。

(中時電子報)