唐獎今歡迎酒會 大師先會小綠綠

二年一度的唐獎週活動，由今晚在故宮的「歡迎酒會」正式揭開序幕，但下午生技醫藥獎得主珍妮佛‧道納(Jennifer A. Doudna)，會先到台北市北一女中，和「小綠綠」來一場跨世代對談。

第二屆唐獎得主近日陸續抵台，今天晚間在故宮舉辦的歡迎酒會，將是所有得主（和代表人）第一次共聚一堂，由唐獎創辦人尹衍樑盡地主之誼，邀請國際級大師們一同在珍藏中華文化瑰寶的建築物中，品味文化藝術饗宴。

除了有一系列活動榮耀得主，唐獎基金會也趁此機會，邀請得主們到高中、大學校園演講，用人生故事勉勵台灣青年學子。

首場對談活動於今天下午展開，由生醫獎得主道納和北一女中師生相見。唐獎基金會將此場定位為「女力崛起」，希望道納藉由自身經歷，鼓勵台灣女性青年，勇於往科學研究發展。

道納出生於夏威夷島，對美國來說也算是「離島偏鄉」，但她透過不倦地學習，成為世界頂尖學者，並帶動一波基因編輯革命。她和伊曼紐‧夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）合作，一同發現「CRISPR/Cas9」的機制，並一同發展出系統，大幅簡化實驗步驟和效率。

幾乎是在同一時期，張鋒也在麻省理工學院對Cas9系統進行獨立的改良實驗，率先在人類細胞進行基因體編輯，更進一步改良實驗辦法，讓「CRISPR/Cas9」應用面大開。

唐獎基金會同時肯定3人的貢獻，認為這個革命性的編輯平台，將大幅改革生醫研究和疾病治療的策略。3人於今年6月，一同獲得第二屆唐獎「生技醫藥獎」。1050922

(中央社)