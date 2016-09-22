女神舒淇開金嗓獻殷勤 「他」竟冷漠以對
藝人舒淇近日回台灣，不忘和好姐妹林心如、徐若瑄相約聚會，席間眾人更高舉酒杯高喊「敬女人」，而昨天她則分享和徐若瑄兒子小V寶玩耍的影片，只見她難得邊唱邊跳超耍寶，讓粉絲直呼女神也有逗趣的一面。
影片中舒淇抱著小V寶，更難得開金嗓唱起兒歌「一同去郊遊」，甚至不計形象邊唱邊跳賣力演出，全只為了取悅小V寶，豈知小V寶竟完全不買單，全程眼神渙散盯著鏡頭發呆，一點也不給女神面子，不過粉絲看完則是大讚舒淇超可愛，又讓大家重返童年時光，甚至留言希望她跟馮德倫快生個寶寶，就不用老是借別人家小孩玩。
此外舒淇寫道「人生路就是一段刺激又平凡，熱情卻淡然的旅程～最重要的是⋯⋯相信、相扶、相知、相惜」，這段話被推測是獻給好姐妹徐若瑄，也讓網友大推表示共同經歷難關的友情才是真的。
(中時電子報)
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