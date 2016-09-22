不平靜 高雄2菜市場失火攤商驚

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高雄昨夜與今天凌晨不平靜，位於鳳山區和三民區的2處菜市場發生火警，幸而沒有人員傷亡，但攤商清晨到場準備營業時議論紛紛，懷疑遭蓄意縱火，要求警方詳查。

位於鳳山區的建國市場於昨天深夜11時30分左右發生火警，火勢一發不可收拾，很多攤位遭大火吞噬，由於現場有攤位擺放瓦斯桶，警消小心翼翼加緊搶救。

警消到場立即拉起水線灌救，約於40分鐘後撲滅火勢。由於有住戶當時曾聽到爆炸聲，懷疑是遭蓄意縱火，全案由警方調查。

就在警消忙著搶救鳳山建國市場火警時，凌晨近1時左右再傳出位於三民區的建工菜市場也發生火警，警消趕往灌救，共有4處起火點，約20多分鐘撲滅，攤位付之一炬，幸無人員傷亡。

建工菜市場攤商今天清晨到場準備營業時議論紛紛，表示起火的4處攤位並未連結在一起，卻同時起火，懷疑是人為縱火。全案由警方及警消調查。1050922

(中央社)