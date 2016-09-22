唐獎得主二三事 你必須要知道

我要評比

第二屆唐獎得主於今年6月揭曉，以頒獎典禮為核心的「唐獎週」活動則於近日展開。3個月過去了，是否已忘了這些大師的故事？沒關係，中央社幫你恢復記憶。

（一）永續發展獎：得主：亞瑟‧羅森費爾德（Arthur H. Rosenfeld）（美）

關鍵字：能源效率、加州能源危機、省電燈泡、智慧窗戶、能源效率標準、羅森費爾德效應、節能單位

哪裡看到他：羅森費爾德高齡，弟子卡吉爾（Ashok Gadgil）代表來台。得獎人演講：9月24日上午9時，台北福華文教會館。大師座談：9月28日上午9時30分，中興大學。

你必須知道：1. 現年90歲的羅森費爾德，有「能源效率教父」之稱，曾兩度協助美國加州度過能源危機，並說服當局通過歷史性的「能源效率標準」。

2. 一個數字說明他的貢獻：從1973年至2008年，美國人均電力用量增加了40％，同一時間加州卻沒有明顯增加，被稱為「羅森費爾德效應」。

3. 2010年，52位頂尖科學家共同提出一個測量節能的新單位「羅森費爾德」，一羅森費爾德等於節省30億度電。

4. 你身邊許多節能設備，都跟羅森費爾德的研究有關。包括省電燈泡（緊湊型熒光燈）、智慧窗戶。

5. 屋頂也要管：羅森費爾德曾出版一份報告，指加州太多黑色屋頂，無法有效降低建築物溫度，建議改用白色。

（二）生技醫藥獎得主：伊曼紐‧夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）（法）、珍妮佛‧道納（Jennifer A. Doudna）（美）、張鋒（美）

關鍵字：CRISPR、基因編輯、人類胚胎、專利戰、遺傳性疾病、科學倫理

哪裡看到他：得獎人演講：9月24日下午1時30分，台北福華文教會館大師座談：9月26日下午2時30分，台北醫學大學（道納）；9月27日下午2時30分，高雄醫學大學（夏彭提耶）；9月28日下午2時30分，成功大學（張鋒）

你必須知道：1. 夏彭提耶等3人發展出的「CRISPR/Cas9」系統，是一套快速的技術平台，帶動一波基因編輯革命。

2. 夏彭提耶、道納發現關鍵的RNA機制；張鋒則率先運用於人類細胞的基因體編輯，並改良實驗辦法。

3. 這些研究都可用到「CRISPR/Cas9」：小鼠實驗、植物抗菌、對抗病毒引起的疾病，如B型肝炎、子宮頸癌、愛滋病等。

4. 今年2月英國核准爭議的人類胚胎編輯研究，也是使用該技術，但因觸及倫理敏感神經，目前僅限於遺傳性疾病。

5. 張鋒與另一組人道納、夏彭提耶，正為CRISPR的專利戰打得火熱，雙方形同水火，唐獎週活動是3人難得同台。

（三）漢學獎得主：狄培理（William Theodore de Bary）（美）

關鍵字：狄百瑞、國際漢學、儒學、宋明理學、自由傾向、明夷待訪錄、東方經典翻譯計畫、建置性遺產

哪裡看到他：狄培理高齡，由弟子鄭義靜（RachelE. Chung）、女兒Brett de Barry代表。得獎人演講：9月24日上午10時50分，台北福華文教會館大師座談：9月26日上午9時30分，中央大學

你必須知道：1. 他就是狄百瑞：華文學界中早期翻譯為「狄百瑞」，他日前透過唐獎基金會正名，「狄培理」是由國學大師錢穆命名。

2. 狄培理是國際漢學先驅，關注中國傳統思想中的自由、民主觀念，對儒學有闡揚之功，也不乏誠懇的批評。

3. 狄培理一生出版30多本專書，他參與編撰的教材，至今仍是歐美大專生認識儒家文化所必讀。

4. 他曾主持哥倫比亞大學的「東方經典翻譯計畫」，主張東西方文化互相借鏡。

5. 狄培理特別關注理學家黃宗羲的「明夷待訪錄」，指出其中有許多自由傾向（liberal tendencies），但未能形成社會契約，進而演變為現代的民主、法治制度。

（四）法治獎得主：路易絲‧阿爾布爾（Louise Arbour）（加拿大）

關鍵字：國際法庭、米洛塞維奇、轉型正義、和解共生、監獄人權、囚犯投票權、廢除死刑、國際危機組織

哪裡看到她：得獎人演講：9月24日下午4時30分，台北福華文教會館大師座談：9月27日上午9時30分，台灣大學

你必須知道：1. 阿爾布爾最知名的事蹟，就是在國際法庭起訴「巴爾幹屠夫」米洛塞維奇（Slobodan Milosevic），讓米氏成為歷史上第一位被以「戰爭罪」起訴的在任國家元首。

2. 阿爾布爾一生聲援「轉型正義」，強調在戰亂後，必須靠司法實現族群的和解共生。

3. 監獄人權擁護者：阿爾布爾曾主導女子監獄暴動調查，嚴厲指正獄政疏失，迫使加拿大政府檢討改善。後來，她還為加拿大囚犯爭取到投票權。

4. 阿爾布爾是國際反死刑委員會（ICDP）的重要成員，她認為即便是最先進的國家，都不可能完全排除冤案，也質疑死刑具有嚇阻犯罪的功能。ICDP曾多次聲明抗議台灣執行死刑。

5. 阿爾布爾在聯合國人權事務高級專員任內，曾呼籲伊拉克當局不要處決前強人薩達姆‧海珊（SaddamHussein），改由公正、獨立的國際法庭進行審判。1050922

(中央社)