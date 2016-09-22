高碩泰會羅艾斯 討論台灣國際參與

我要評比

中華民國駐美代表高碩泰今天與聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯會晤，雙方討論如何擴大台灣在國際社會的角色，與加入跨太平洋夥伴協定（TPP）第2輪諮商相關議題。

高碩泰21日前往國會山莊拜會長期支持並多次訪問台灣的羅艾斯（Ed Royce）。羅艾斯會後發表聲明指出，雙方討論擴大台灣在國際社會的角色，與台灣加入跨太平洋夥伴協定第2輪諮商的重要性等議題。

羅艾斯表示，在區域緊張升高之際，美國持續和伙伴台灣密切合作，共同推動雙方共享的民主、人權與公開市場價值，相當重要。

羅艾斯指出，穩定繁榮的台灣，無庸置疑攸關美國的利益，作為眾院外委會主席，他承諾持續強化對台關係，台灣是美國在亞太區最重要的友人之一。

羅艾斯於20日公開重申支持台灣參與國際民航組織（ICAO）大會，高碩泰也在今天於美國「航太週刊」發表專文，強調台灣出席ICAO大會的必要性。1050922

(中央社)