非裔又命喪警槍下 希拉蕊川普爭發言

北卡羅來納州與奧克拉荷馬州接連有非裔民眾遭警察射殺身亡，北卡更因此出現抗議聲浪，而北卡這次總統選情緊繃，兩黨候選人不約而同都為非裔民眾發聲。

北卡羅來納州夏洛特市警方昨晚在搜索嫌犯時，槍殺了並非目標人物的43歲的非裔民眾史考特（Keith Scott），導致夏洛特市今天清晨出現上百人抗議，造成至少12名警察與數名示威民眾受傷。

而就在夏洛特市騷亂發生前，奧克拉荷馬州杜爾沙市（Tulsa）則發生1名白人女警開槍射殺手無寸鐵的非裔牧師，當地警方公布的畫面顯示，這名非裔牧師舉起雙手走向休旅車，卻在駕駛座車門旁遭女警開槍擊斃倒地。

奧克拉荷馬州是出了名的「紅州」之一，保守派力量強大；北卡則是兵家必爭的「紫州」、搖擺州。

美國總統歐巴馬2008年在北卡僅贏當時的共和黨候選人馬侃不到1個百分點；2012年則是以些微的2個百分點差距，敗給羅姆尼。

這一次，眾多民調顯示，民主黨的希拉蕊和共和黨的川普在北卡支持度互有領先，但幅度都不大，美國媒體分析，在北卡這個大選主戰場，川普和希拉蕊的回應方式，可能左右當地選舉結果。

善於掌握輿論風向的川普第一時間就在個人推特上說，這兩起槍擊案真悲慘，「我們需要團結起來讓美國更安全」。稍後在一場造勢活動上，他更針對非裔牧師遭白人女警射殺指出，「我看了那影片，我跟你們說，他（非裔牧師）做了他應該做的，而且他看起來真像個好人」，「看到警察殺他，我非常困擾」。

川普在非裔選民中的支持度是大幅落後給希拉蕊的，而他為非裔民眾說話，並稱讚美國警察很了不起，說他若領導國家將讓警方執法更好，分析認為，川普面面俱到的談話、針對選舉而來的企圖用意明顯。

川普評論後、希拉蕊在一場造勢活動上則說，雖然現在對這兩起事件的詳情還無從得知，但「我們知道的是，命喪警槍下名單上，又多了兩名非裔美國」，有很多美國人不該喪命的，這情況讓人「忍無可忍」。

希拉蕊說，自己有機會和執法人員深談、了解情況，他們為了保護社區安全，會如此執法，但她強調，自己有完整的改革方案，她若當選，將從槍枝政策、提升經濟發展到警察執法一系列的改革配套著手，以改善情況。1050922

(中央社)