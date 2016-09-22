美經濟不夠力 Fed連6次集會按兵不動

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美國聯邦準備理事會（Fed）今天決議連續第6次例會維持利率不變，並表示聯準會必須看到更多美國經濟增強的跡象。

聯準會雖樂見經濟活動擺脫上半年的低迷不振、反彈回升，但對經濟中某些持續疲軟跡象仍深感不確定性，因而下砍今年成長預估值，由6月的2.0%降至1.8%。

美聯社說，聯準會主席葉倫（Janet Yellen）在決策會議結束後的記者會簡單說明為何聯準會決議不升息，主因是美國經濟仍有成長空間。

葉倫說，美國利率維持在歷史低點，並未導致美國經濟過熱。她說：「美國經濟比我們之前以為的還有更多成長空間。」

法新社說，儘管如此，聯準會公開市場委員會（FOMC）決策官員對美國經濟下半年將持續反彈可謂信心滿滿，並暗示年底前有望升息一碼（0.25個百分點），而2017年則可能升息二次。

決策官員說，目前他們仍需要看到更多跡象顯示美國經濟已邁向充分就業，以及通膨將攀升，並朝聯準會設定的目標值2.0%邁進。美國失業率目標達4.9%。

葉倫說：「我們研判升息機率轉強，但目前仍決定靜待進一步跡象顯示經濟持續長進，並邁向我們設定的目標。」

聯準會決議維持指標聯邦基金利率在0.25-0.50%空前低點，依然高於歐洲央行和日本央行所採行的負利率，但遠低於聯準會今年初的預期值。1050922

(中央社)