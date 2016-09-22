騎士工作太累險意外 員警力勸休息補眠

林姓男子因工作太累騎車快睡著，警方要他在樹下等待，竟真的累得睡著了！（陳世宗翻攝）

台中市政府警察局第六分局工業區派出所警員孫國禎，日前上午8時30分許，在西屯區工業1路與5路口見1輛機車搖搖晃晃的騎到路口，機車騎士重心不穩快要倒地的樣子，遂趕緊前往查看。

林姓騎士(46歲)表示，自己因為最近工程趕工，昨晚加班到很晚，早上一大早還要繼續趕工，才會騎機車時打瞌睡，只見林連走路都沒辦法，原本警方想幫忙叫救護車，但林民堅持不要去醫院，因擔心林民發生意外，遂幫忙將其移置到樹下休息，並聯絡朋友前來協助。

警方指出，林男在等待的過程中，還真的睡著了。林的友人向警方表示，林民因為身體不好，長期的工作造成暈眩，感謝警方如此貼心的照顧，讓林男避免因精神不濟發生意外。

(中時)