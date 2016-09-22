埃及外海移民船翻覆 至少已42人死亡

埃及北部海岸一艘移民船隻翻覆，救援行動仍在進行中。(圖截取自africanews)

埃及外海移民船翻覆，至少已有42人死亡，其中包括31名兒童，救援行動仍在進行中。(圖截取自救援兒童新聞Twitter)

一艘大約載著600名中東移民的船隻周三(21日)在埃及北部外海翻覆，至少已有42人在此船難中喪生，另有約150人獲救，救援行動仍在進行中。

據外電報導，這艘移民船上載著埃及、厄利垂亞、蘇丹和敘利亞移民，船在周三凌晨3點啟航，準備開往歐洲，但3小時後就發生沉船事件。目前已知有42人喪生，死者包括10名婦女、31名兒童和一名年輕男子，另有150人獲救，傷者在醫院救治中。

埃及總理伊斯梅爾（Sharif Ismail）針對此事發聲明，呼籲各界「對倖存者提供一切必要的照顧」，並指示有關單位追查海難原因及追究責任。

(工商)