李鴻源質疑：高雄負債幾千億 民調卻最高

前內政部長、台大土木系教授李鴻源。（本報系資料照片）

前內政部長、台大土木系教授李鴻源21日參加三三會例會演講時感嘆指出，他在台北縣、內政部長任內的工程政績做了不少，但是民調還是很低；高雄市政府負債幾千億，民調卻是很高。

由國內主要企業大老所組成的三三會，21日舉行9月例會，邀請前內政部長李鴻源以「如何讓政府變聰明」為題進行專題演講。李鴻源在演講時做以上表示。

中評社報導，三三會理事長江丙坤在現場還拱李鴻源出來選台北市長，被李鴻源婉拒，表示沒有意願。李鴻源說，市長能做的事情有限，他覺得挑戰太小。李鴻源說，他的專業在工程和防災，今天台灣是整個國土規劃出問題，當縣市長能夠貢獻很有限。

(旺報)