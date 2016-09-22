ABC電視台知名女主播 分享戒酒心路歷程

美國廣播公司（ABC）知名女主播伊莉莎白．瓦爾加斯，螢光幕前專業亮麗，現實生活卻長期酒精成癮並罹患重焦慮症。她上週出版自傳，盼用自身經驗鼓勵有相同問題的人振作。

54歲的伊莉莎白．瓦爾加斯（Elizabeth Vargas），9月13日出版自傳「喘息之間：一部關於恐慌與成癮的自傳」（Between Breaths：A Memoir of Panic AndAddiction），細數自己如何因為酗酒成癮，導致事業、婚姻與親子關係頻頻亮起紅燈的歷程。

她表示，希望透過自身經驗的分享，讓同樣有著酗酒問題的民眾，能夠有勇氣正視問題，用坦白態度向親友或家人求救，如此才能把酒癮戒掉，迎向嶄新的人生。

在美國三大電視網競爭激烈的年代，伊莉莎白．瓦爾加斯是繼華裔女主播宗毓華（Connie Chung）之後，唯一能在晚間新聞時段坐上主播台擔任主播的女記者。她是第一位在全國新聞時段擔任主播的波多黎各裔及愛爾蘭裔主播。除了新聞播報，她同時擔任美國廣播公司招牌新聞節目「20/20」主持人。

伊莉莎白．瓦爾加斯日前在「20/20」節目中接受美國廣播公司新聞部同事、知名女主播黛安索耶（Diane Sawyer）訪問時透露，從小自己的個性就非常容易緊張及焦慮，一直到成年之後都沒有改變，甚至進入新聞圈之後還是一樣。

伊莉莎白．瓦爾加斯說，從她擔任主播時段的新聞影片可以看到，每次節目開場向觀眾打招呼時，她都會用右手緊抓桌面，「那樣才能把我自己支撐住」，左手手指則是不安地扭動著。

新聞工作壓力龐大，競爭激烈，為了讓自己放鬆，她用酒精讓自己舒壓，結果一步步走上成癮之路。她說，重度酗酒讓她的婚姻關係嚴重惡化，因為先生無法了解為什麼她必須要「一個晚上喝掉兩瓶白酒」，就連一家四口外出旅遊時，她也因為酒喝太多宿醉嚴重，只能昏昏沉沉倒在飯店房間，無法和孩子出外玩樂。

她又說，有時候，一早起床，整個人感覺糟糕透了，「唯一能讓我覺得好過一點的方法，就是喝酒。」

2002年，伊莉莎白．瓦爾加斯與音樂創作人兼歌手馬克寇恩（Marc Cohn）結婚，育有兩子。這段婚姻在12年之後劃下句點。

在工作崗位上，她隱瞞自己的酗酒問題，會把酒瓶藏在辦公室，也會在前往採訪任務的途中，臨時在街上下車買酒，並且大量飲用。她曾經因為爛醉，而在錄製專訪時神情恍惚，尷尬場面全被攝影機拍下。她也曾因為酒喝太多，變得語無倫次，主管最後下令，由她錄製的片段不予採用。

重度酗酒不僅曾讓伊莉莎白．瓦爾加斯好幾次差點丟掉工作，還讓她一度與死神擦身而過。

伊莉莎白．瓦爾加斯表示，2012年7月間，原本要到電視台為「20/20」錄製專訪，但上班途中忍不住先跑去買酒偷喝，錄完之後又繼續狂飲，接下來發生的事就毫無記憶，再醒來已經身在紐約的1家醫院裡。

她說，後來經過旁人轉述，才知道當天自己是被1名好心的婦人發現神智不清地在公園游蕩，婦人基於安全考量而將她送回家。不過，伊莉莎白．瓦爾加斯返家時已經昏迷不醒，緊急送醫檢查發現，她的血液酒精濃度高達每公升0.4毫克。

她表示，那已經到了可能致命的程度，「艾美懷絲（Amy Winehouse）死後驗出的血液酒精濃度，就是0.4毫克。」

接受戒酒勒戒與輔導之後，伊莉莎白．瓦爾加斯滴酒不沾已約兩年。她說，現在學會不用酒精來壓抑自己的焦慮感，如果覺得緊張到快要無法承受，她會用禱告讓自己安定下來。1050922

(中央社)